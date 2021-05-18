Педофила начали искать по горячим следам в Сочи

В Сочи полицейские разыскивают мужчину, который изнасиловал семилетнюю школьницу. Она возвращалась домой без сопровождения взрослых.

Преступление произошло на улице Лысая гора. Первоклассница ехала домой в автобусе. Всю дорогу за ней следил мужчина. Когда она вышла на остановке, злоумышленник последовал за ней. Он сильно ударил ее, взял на руки и побежал с ней. Больше девочка ничего рассказать не смогла. сообщил Telegram-канал Life Shot.

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Сейчас она находится в шоковом состоянии в больнице. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и повреждение половых органов. Преступника пока не задержали. Оперативники активно ищут его по городским камерам видеонаблюдения.

В начале мая в городе Краснотурьинске Свердловской области школьник заманил девятилетнюю девочку в лес и изнасиловал ее на глазах у двух братьев и приятеля. Он заманил школьницу под предлогом разжечь в лесу костер. Там подросток повалил ее на землю и начал насиловать. После девочка рассказала обо всем маме. Школьницу отвезли в больницу. По словам соседей, пострадавшая всегда была доверчивой и спокойной.