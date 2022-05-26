Педофила, который ночью проник в квартиру к школьнице, задержали в Ленобласти

В городе Кингисепп Ленинградской области полиция задержала 40-летнего педофила, который в ночное время суток проник в квартиру к школьнице. Об этом сообщили «Невские новости».

Мама восьмилетней девочки рассказала, что злоумышленник проник в квартиру и трогал девочку руками в интимных местах. Это случилось ночью в среду, 25 мая.

По горячим следам правоохранителям удалось отыскать педофила. Им оказался электромонтер, который живет в том же доме, что и пострадавшая. Оказалось, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование. На него завели уголовное дело и поместили в изолятор временного содержания.