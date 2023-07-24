24 июля 2023, 15:20
Педофила из Ростовской области приговорили к 12 годам тюрьмы
В Ростовской области за насильственные действия сексуального характера осудили 37-летнего мужчину. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Мужчина заманил четырехлетнюю девочку в заброшенное здание и попытася надругаться. Но навредить ребенку не успел — девочку смогли спасти ее же подруги. Потом они позвали взрослых, которые и удерживали извращенца до приезда полиции.
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Решением суда мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
Преступления
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