Происшествия 24 июля 2023, 15:20 Педофила из Ростовской области приговорили к 12 годам тюрьмы

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В Ростовской области за насильственные действия сексуального характера осудили 37-летнего мужчину. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Мужчина заманил четырехлетнюю девочку в заброшенное здание и попытася надругаться. Но навредить ребенку не успел — девочку смогли спасти ее же подруги. Потом они позвали взрослых, которые и удерживали извращенца до приезда полиции.

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Решением суда мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

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