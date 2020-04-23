Педофила из Барнаула приговорили к 14 годам тюрьмы

По данным следствия, подозреваемый совершал действия сексуального характера со школьниками с 2015 по 2018 год. Он совращал малолетних, как у себя дома, так и в школе. Мужчина вступал в интимную связь со школьниками 11 и 12 лет. От него пострадали шесть детей.

Подозреваемый признал свою вину. По заключению комплексной судебной психиатрической экспертизы у злоумышленника были обнаружены склонности к педофилии. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.