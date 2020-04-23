23 апреля 2020, 18:17
Педофила из Барнаула приговорили к 14 годам тюрьмы
Мужчина, работающий учителем в одной из школ Барнаула, вступал в интимную связь со школьниками на протяжении нескольких нет. Все свои действия он снимал на камеру. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным следствия, подозреваемый совершал действия сексуального характера со школьниками с 2015 по 2018 год. Он совращал малолетних, как у себя дома, так и в школе. Мужчина вступал в интимную связь со школьниками 11 и 12 лет. От него пострадали шесть детей.
Подозреваемый признал свою вину. По заключению комплексной судебной психиатрической экспертизы у злоумышленника были обнаружены склонности к педофилии. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.