Педофил появился в Новосибирске

Мужчина приставал к детям на улице в минувшие выходные. Он домогался двух школьниц — учениц первого и пятого классов. После этого родителей предупредили об опасности через соцсеть «ВКонтакте».

«С соседнего дома в полицию обратилась мама девочки восьми лет, которую он звал с собой, у моей жены есть видео с домофона, как этот мужик топчется возле подъезда и шепчет: „Девочка…“ вслед маленькой школьнице. А еще девятилетний соседский мальчишка, подтвердил, посмотрев на изображение этого мужчины, что он несколько дней назад тоже здесь ребятишек звал с ним пойти», — рассказал один из жителей Новосибирска.

Оказалось, что это не первый случай: до этого извращенец уже приставал к двум другим школьницам 10 и 13 лет. Когда девочки шли на занятия, педофил подошел к ним и стал показывать половые органы, предлагая их потрогать. Девочки пожаловались родителям, но те не стали писать заявление в полицию, рассказал а «Экспресс газета».

Местные правоохранители уже провели беседу в школе и попросили учащихся не ходить поодиночке и не общаться с незнакомцами. Следователи делают все, чтобы поймать педофила.