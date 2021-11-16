16 ноября 2021, 18:13
Педофил из Петербурга заманил ребенка домой, предложив ему работу
«Царьград»: жительница Петербурга рассказала, что ее 15-летний сын стал жертвой педофила
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают педофила, который зазывает в дом несовершеннолетних подростков. По словам родителей потерпевших мальчиков, насильник орудует в Невском районе города. Об этом сообщил «Царьград».
Мать 15-летнего подростка рассказала, что ее сын стал жертвой педофила. По ее словам, неизвестный мужчина подошел к подростку в районе Правобережного рынка и предложил ему подработку. Юноша согласился пойти с мужчиной и стал жертвой насилия, написали «Дни.ру».
Сейчас правоохранители пытаются найти преступника. Заведено уголовное дело.