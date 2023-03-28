Происшествия 28 марта 2023, 15:36 Педофил из Кемерова изнасиловал 12-летнюю школьницу в свой день рождения

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В Кемерове задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании девочки-подростка. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Подозреваемый отмечал день рождения. В гости к нему пришел 22-летний знакомый в сопровождении 12-летней школьницы. Последнюю на взрослую вечеринку отпустила мать.

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Как добавило ИА Nation News, именинник изнасиловал девочку. Он уже дал признательные показания. Кроме того, мужчина уже был ранее судим, теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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