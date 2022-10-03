Педофил едва не похитил 10-летнюю девочку в Пушкинском районе Петербурга | 360°

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Педофил едва не похитил 10-летнюю девочку в Пушкинском районе Петербурга

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В воскресенье, 2 октября, в полицию Петербурга поступил звонок от женщины, которая рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина приставал к ее 10-летней дочери. Об этом написал сайт Neva.Today.

По ее сообщению, школьница во время прогулки в торговом центре «Константиновский» встретила мужчину, который уговаривал ее пойти вместе с ним за угол. Затем он зашел с ребенком в лифт, стал обнимать и гладить ее по голове.

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Правоохранители изъяли камеры видеонаблюдения в торговом центре. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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