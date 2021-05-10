Педагог и священник Симеон Аветисян погиб в ДТП на северо-западе Москвы

Авария на Живописном мосту на северо-западе Москвы унесла жизнь известного священника и педагога Симеона Аветисяна. Как сообщил сайт kp.ru, вместе с супругой клирик ехал в такси.

Водитель поздно заметил стоящую на обочине после аварии «Газель» и на полной скорости врезался в микроавтобус.

С травмами в больницу доставили таксиста, Симеона Аветисяна и его супругу. От полученных травм 67-летний священник скончался в больнице.

На сайте столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, где последние годы служил протодиакон Симеон, опубликовали сообщение о смерти клирика.

«Отец Симеон трагически погиб в автомобильной катастрофе. Выражаем глубокие соболезнования супруге и детям, родным и близким, а также духовенству и прихожанам нашего храма», — говорится в тексте.

Симеон Аветисян кроме церковной службы преподавал в школе имени Гнесиных. Вместе с женой он создал вокальный ансамбль «Благая весть». Участниками коллектива стали девять детей, которые воспитывались в семье. Ансамбль исполнял хоровую классику, и народные мотивы, и монастырские распевы, и русскую церковную музыку.