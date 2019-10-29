Паводок в Хабаровском крае завершился

На территории Хабаровского края не осталось подтопленных территорий. Вода ушла из шести населенных пунктов. Ликвидацию последствий паводка контролируют спасатели и местные власти.

О ситуации с паводковыми водами в регионе сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По информации ведомства, от паводковых вод полностью освободились земельный участок в селе Тахта, внутрипоселковые дороги в Солонцах, Кольчеме и Тыре, придомовые территории в селах Красное и Тнейвах.

«Таким образом в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий», — заключили в МЧС.

В Комсомольске-на-Амуре пока работает один пункт временного размещения. В нем находятся 32 человека, в том числе 10 детей.

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Хабаровский главк МЧС, региональные и местные власти следят за тем, как ликвидируют последствия ЧП. Поступающую информацию ежедневно анализируют в Центре управления кризисными ситуациями МЧС.

Подсчетом ущерба, нанесенного стихией, занимаются оценочные комиссии. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Из-за прошедших накануне осадков в реках южных районов края уровень воды поднялся до 37 сантиметров за сутки. Пойма Амура в Ульчском и Николаевском районах остается затопленной на глубину 0,01-0,9 метра. У Хабаровска уровень воды в течение двух суток спадет, как ожидается, на 10-15 сантиметров.