Происшествия 08 апреля 2024, 16:14 Паводок смыл мост в оренбургском поселке Паника Нацпарк «Бузулукский бор» сообщил о смытом мосте через реку Боровку в Оренбуржье РИА «Новости»

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Течение реки Боровки в Оренбургской области смыло железобетонный мост в поселке Паника. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Бузулукский бор».

В публикации указали, что переправа связывала между собой несколько населенных пунктов, а также обеспечивала короткий маршрут к экопарку «Царь-бор», кемпингу «Шишкин лес» и местам отдыха «Холодные пруды» и «Озеро Студеное».

Местные жители подчеркнули, что мост ушел под воду еще несколько дней назад, но теперь течение снесло переправу полностью.

Наводнение в Оренбургской области началось в конце прошлой недели после прорыва дамбы в Орске. Вышедшая из берегов река Урал затопила более шести тысяч домов в старой части города. Специалисты заявили, что ожидают пика паводка к середине наступившей недели.

По данным МЧС, риск подтопления есть для нескольких районов Оренбурга, а также для населенных пунктов Весенний, Южный Урал, Нежинка, Степановский, Горный и дачных участков, расположенных в пойме реки. Власти региона призвали к эвакуации жителей домов, попадающих в зону подтопления.