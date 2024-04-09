09 апреля 2024, 18:08
Паводок подошел к трассе «Урал» в Оренбургской области
Власти Оренбургской области сообщили о прибытии воды к трассе «Урал»
Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. Рабочие укрепляют обочины скальным грунтом, сообщили в Telegram-канале власти региона.
Дорожные службы работали на 118-м километре трассы. Здесь задействовали семь единиц спецтехники, протяженность участка составила 250 метров.
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На М-5 зафиксировали еще два участка, где паводок может затопить дорогу. По данным на вторник, 9 апреля, в Оренбургской области закрыты 39 низководных мостов и 81 участок региональных дорог. После паводка дорожные рабочие восстановят пострадавшее полотно.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что власти в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал жителей города собрать документы и ценные вещи.
Наводнение в Оренбургской области
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