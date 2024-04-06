Важное 06 апреля 2024, 15:19 Паводки разрушили дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл Прокуратура сообщила о разрушении дамбы в Марий Эл из-за паводков Пресс-служба МЧС

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Паводковые воды разрушили дамбу пруда в Куженерском районе Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Утром 6 апреля из-за таяния снега произошел резкий подъем воды. Трубы, обеспечивающие ее сброс, не справились с нагрузкой. На место ЧП выехал прокурор района Александр Павлов.

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«Угрозы подтопления жилых зданий не имеется. Администрация приступила к ограждению места происшествия», — уточнили в прокуратуре.

Ранее дамбу прорвало в Орске. После случившегося спасатели эвакуировали около двух тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, среди них — 85 детей. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводков.