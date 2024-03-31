Происшествия 31 марта 2024, 16:53 Паводки подтопили 40 населенных пунктов в Алтайском крае МЧС: 478 жилых домов оказались в зоне подтопления в Алтайском крае Пресс-служба МЧС Алтайского края / Telegram

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В Алтайском крае в зоне подтопления оказались 47 домов и 943 участка в 40 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Экстренные службы ввели ограничения на девяти участках дорог. В трех пунктах временного размещения находятся 165 человек, в том числе 30 детей.

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Сотрудники МЧС используют беспилотники для мониторинга обстановки в крае. Они обходят дворы, помогая местным жителям и спасая их животных.

Утром 31 марта сообщалось о подтоплении 127 домов и 923 участков в 37 населенных пунктах региона.Разлив талой воды также зафиксировали в Казахстане, где пришлось эвакуировать жителей села Когалы.