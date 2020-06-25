25 июня 2020, 10:59
Паводки на Украине разрушили более 100 км дорог
На Украине прошли сильные ливни, из-за которых более 300 населенных пунктов оказались подтоплены. Паводки разрушили более 100 километров дорог и 64 автомобильных моста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинскую Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
«Интенсивные осадки в течение 22–24 июня привели к осложнению паводковой обстановки… Всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская область — 234, Черновицкая — 37, Львовская — 12, Тернопольская — 2)», — приводит слова ведомства «Газета.ru».
Отмечается, что в данный момент затопленными остаются более 10 тысяч домов. Дожди размыли в общей сложности 117 километров дорог и 64 моста. Помимо этого, пострадали две дамбы.
Некоторые населенные пункты отрезаны от мира, еда туда доставляется на вертолетах.