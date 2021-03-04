Рыночные павильоны загорелись на торговой площади в Сочи. Диспетчер получил сообщение о пожаре в ночь на 4 марта, в 02:27, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели были на месте через десять минут. В 03:19 пламя было локализовано на площади 400 квадратных метров. В 03:31 огонь полностью ликвидировали. В тушении огня участвовали 52 человека и 16 единиц техники. Пострадавших в результате произошедшего нет.