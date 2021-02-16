Павильоны загорелись на рынке Волгограда. Видео

Огонь охватил торговые павильоны на Качинском рынке Волгограда. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС, пламя распространилось на площади в 2000 квадратных метров.

Пользователи социальных видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, как над рынком поднимается густой черный дым. Издание «Блокнот» со ссылкой на региональное управление МВД уточнило, что движение транспорта по дорогам около рынка перекрыли. Он находится на пересечении нескольких развязок, поэтому дорогу освободили для пожарных. Причины возникновения огня пока неизвестны.