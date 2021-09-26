Павильоны возле крупного торгового комплекса загорелись в Самаре

В Самаре в эти минуты пылает пожар — там загорелись торговые павильоны рядом с торговым комплексом «Амбар». Общая площадь, охваченная огнем, на данный момент составляет около 8 квадратных метров.

О случившемся рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. Пока нет никакой информации о том, что могло стать причиной пожара и мог ли кто-то пострадать. По некоторым данным, пламя уже перекинулось и на сам торговый комплекс, пылают стены самого здания. По предварительной информации, в здании находится склад макулатуры. Газ туда не проведен.

Владелец частного жилого дома в Самаре пойдет под суд после того, как в пожаре, охватившем здание, погибли четыре постояльца. По данным следствия, именно хозяина дома можно считать виновником этого происшествия. В здании не было ни запасных выходов, ни пожарной сигнализации. За исправностью техники он не следил, безопасностью жителей не интересовался. Еще три человека, которые во время пожара находились в доме, получили сильные ожоги и были доставлены в больницу.