Происшествия 12 сентября 2023, 14:53 Павильон с шаурмой опечатали на Малой Черкизовской улице в Москве Роспотребнадзор закрыл ларек с шаурмой на востоке Москвы из-за кишечной инфекции Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

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На востоке Москвы временно закрыли точку по продаже шаурмы, после того как у посетителя обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Во время проверки в заведении «Шаурма Тандыр» на Малой Черкизовской улице, дом 66 выявили множество нарушений. Так, в павильоне не было необходимых условий для мытья овощей, разделочных досок и рук, а хранение овощей и соусов происходило вне холодильника. Кроме того, специалисты отметили отсутствие уборки и дезинфицирующих средств.

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При анализе образца шаурмы эксперты обнаружили кишечную палочку и бактерии рода Proteus. Специалисты изъяли 12,5 килограмма продуктов, а павильон опечатали. Владельцу торговой точки грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсудят стандарт шаурмы на фоне массовых отравлений.