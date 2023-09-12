12 сентября 2023, 14:53
Павильон с шаурмой опечатали на Малой Черкизовской улице в Москве
Роспотребнадзор закрыл ларек с шаурмой на востоке Москвы из-за кишечной инфекции
На востоке Москвы временно закрыли точку по продаже шаурмы, после того как у посетителя обнаружили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
Во время проверки в заведении «Шаурма Тандыр» на Малой Черкизовской улице, дом 66 выявили множество нарушений. Так, в павильоне не было необходимых условий для мытья овощей, разделочных досок и рук, а хранение овощей и соусов происходило вне холодильника. Кроме того, специалисты отметили отсутствие уборки и дезинфицирующих средств.
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При анализе образца шаурмы эксперты обнаружили кишечную палочку и бактерии рода Proteus. Специалисты изъяли 12,5 килограмма продуктов, а павильон опечатали. Владельцу торговой точки грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы обсудят стандарт шаурмы на фоне массовых отравлений.
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