Павильон с бистро загорелся на автовокзале в Котельниках. Видео

Торговые павильоны загорелись на автовокзале в Котельниках. О ЧП «360» сообщил очевидец пожара.

Сначала огонь пытались самостоятельно тушить сотрудники этих павильонов. На видео с места происшествия видно, что огонь вспыхнул в павильоне, где работало бистро. Несколько мужчин подставили стремянку к стене постройки, пытаясь сверху поливать огонь из шланга.

В региональном главке МЧС подтвердили факт пожара, уточнив, что сейчас его уже ликвидировали. Огонь успел распространиться на 15 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.