Пауэрлифтера задержали после смерти приамурского министра

Подозреваемого по делу о смерти главы Минцифры Приамурья Александра Курдюкова задержали. Об этом сообщили в краевом управлении СК.

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным СК, драка в семейном пансионате в пригороде Благовещенска произошла 17 июля.

Следователи установили, что в тот вечер один из отдыхающих мужчин во время ссоры ударил по голове другого. Потерпевшего доставили в больницу, где он умер 24 июля.

«В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

В ведомстве не уточнили имя задержанного. Очевидцы заявляли, что драка произошла между Курдюковым и пауэрлифтером Алексеем Шкариным. Ранее СМИ сообщали, что причиной смерти Курдюкова стал отек мозга. Травмы головы он получил в результате ударов и при падении.