Происшествия 06 сентября 2023, 14:34 Пауэрбанк взорвался в рюкзаке петербургской школьницы — СМИ Shot: в петербургской школе в рюкзаке ученицы взорвался пауэрбанк Соцсети

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Учеников и педагогов школы в Василеостровском районе Петербурга эвакуировали из-за взрыва пауэрбанка. Об этом сообщили источники Telegram-канала Shot.

Одна из школьниц принесла в учебное заведение пауэрбанк. Ученица решила зарядить свой смартфон и положила его вместе с зарядным устройством и аккумулятором в сумку, после чего тот неожиданно загорелся.

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«Школьница подключила телефон <…> к устройству и бросила в портфель, в этот момент и произошел взрыв. От смартфона остался только металлический корпус», — уточнили авторы статьи.

После взрыва учителя вывели школьников на улицу из задымленных коридоров.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин перечислил причины взрывов аккумуляторов. К возгоранию может привести повреждение пауэрбанка, а также неправильная зарядка. К возможным причинам специалист отнес и долгое нахождение аккумулятора на солнце. По его словам, в России за месяц взрываются до 10 пауэрбанков.