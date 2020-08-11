Пациенты сняли на видео затопленную челябинскую больницу

Пациенты сняли на видео затопленную во время ливня больницу челябинского города Южноуральск. На кадрах видно, как вода капает с потолка.

«Не сдаемся, лежим до последнего. Койки раздвинули. Ведра стоят, капает. Дождь в больнице пошел, прям в палате. Надо же такое…», — поделился автор ролика.

Он отметил, что люди под капельницами лежат на койках между ведрами, заполненными дождевой водой. Главный врач медицинского учреждения Наталья Ишуткина пояснила, что этой проблеме уже более десяти лет. По ее словам, всему виной вышка мобильной связи, установленная на крыше, пишет сайт Ura.ru.

«Распорки вышки с годами от ветра расшатались, во время ливня крыша протекла. Больных из трех палат перевели в другие палаты», — уточнила Ишуткина.

Она добавила, что в настоящий момент устраняются протечки. Глава города Александр Лазарев и Минздрав области введены в курс проблемы.