Происшествия 15 февраля 2024, 17:41 Пациенты противотуберкулезного диспансера устроили смертельную драку в Петербурге

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В Московском районе 14 февраля подрались два пациента противотуберкулезного диспансера, один из них погиб. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД Петербурга.

Мужчины повздорили, конфликт перерос в драку. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 58-летнего мужчины с ножом в спине. Подозреваемого в убийстве 31-летнего пациента задержали и доставили в полицию.

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