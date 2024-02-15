15 февраля 2024, 17:41
Пациенты противотуберкулезного диспансера устроили смертельную драку в Петербурге
В Московском районе 14 февраля подрались два пациента противотуберкулезного диспансера, один из них погиб. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД Петербурга.
Мужчины повздорили, конфликт перерос в драку. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 58-летнего мужчины с ножом в спине. Подозреваемого в убийстве 31-летнего пациента задержали и доставили в полицию.
Драки
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