Полиция начала поиски сбежавших пациентов психбольницы в Чите

«Один из сбежавших был осужден за совершение кражи, второй — за убийство. Их признали недееспособными», — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

В минздраве Забайкальского края подтвердили, что в ночь на 6 ноября два пациента без разрешения покинули клинику. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов. По информации регионального УМВД, личный состав ведомства подняли по тревоге Полиция занимается розыском сбежавших. Их намерены вернуть в клинику.

На сайте chita.ru появилась информация о сбежавших. Ими, судя по ориентировке, являются 27-летний Федор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов. Поисковый отряд имени Кости Долгова опубликовал фото предполагаемых беглецов.