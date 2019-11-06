Полиция начала поиски сбежавших пациентов психбольницы в Чите
Два молодых человека сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. По сведениям ТАСС, эти пациенты — осужденные за кражу и убийство. Правоохранители начали поиски.
«Один из сбежавших был осужден за совершение кражи, второй — за убийство. Их признали недееспособными», — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.
В минздраве Забайкальского края подтвердили, что в ночь на 6 ноября два пациента без разрешения покинули клинику. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов. По информации регионального УМВД, личный состав ведомства подняли по тревоге Полиция занимается розыском сбежавших. Их намерены вернуть в клинику.
На сайте chita.ru появилась информация о сбежавших. Ими, судя по ориентировке, являются 27-летний Федор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов. Поисковый отряд имени Кости Долгова опубликовал фото предполагаемых беглецов.
Источник фото: группы поискового отряда им. Кости Долгова