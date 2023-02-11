Происшествия 11 февраля 2023, 15:59 Пациенты Боткинской больницы Петербурга устроили поножовщину 78.ru: мужчина напал с ножом на соседа по палате в Боткинской больнице в Петербурге

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Мужчина напал с ножом на соседа по палате в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru.

Драка произошла в отделении на на Миргородской улице. Пострадавший получил множественные колото-резаные раны в область лица, шеи и рук. Мужчине потребовалась помощь врачей.

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Медики оценили его состояние как удовлетворительное и перевели получившего ранения в другой бокс.

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Нападавший также находится в больнице, но под наблюдением полицейских. Правоохранители выясняют причину инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В первых числах февраля в Ленинградской области нашли труп 23-летней девушки, которая погибла от ножевого ранения. Полиция задержала сожителей — 52-летнего мужчину и 44-летнюю женщину.

Выяснилось, что накануне случившегося девушка распивала спиртное в их компании.