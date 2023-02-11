11 февраля 2023, 15:59
Пациенты Боткинской больницы Петербурга устроили поножовщину
78.ru: мужчина напал с ножом на соседа по палате в Боткинской больнице в Петербурге
Мужчина напал с ножом на соседа по палате в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт 78.ru.
Драка произошла в отделении на на Миргородской улице. Пострадавший получил множественные колото-резаные раны в область лица, шеи и рук. Мужчине потребовалась помощь врачей.
Реклама
Медики оценили его состояние как удовлетворительное и перевели получившего ранения в другой бокс.
Реклама
Нападавший также находится в больнице, но под наблюдением полицейских. Правоохранители выясняют причину инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В первых числах февраля в Ленинградской области нашли труп 23-летней девушки, которая погибла от ножевого ранения. Полиция задержала сожителей — 52-летнего мужчину и 44-летнюю женщину.
Выяснилось, что накануне случившегося девушка распивала спиртное в их компании.
Драки
Санкт-Петербург
Больницы
Поножовщины
Реклама
Реклама