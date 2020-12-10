Пациенты больницы Новороссийска в алкогольном опьянении устроили дебош

Уточняется, что ночью 8 декабря в горбольницу обратились трое местных жителей. В приемном отделении один из них стал нецензурно выражаться и вести себя агрессивно. Охранники попытались успокоить нарушителя. Он не реагировал на замечания. Пациента поддержали двое других мужчин. В итоге сотрудникам больницы пришлось вызвать представителей правоохранительных органов.

Узнав об этом, пациенты попытались покинуть приемное отделение. Компания повредила дверную ручку и сломала крепление окна. Теперь мужчинам предстоит возмещать материальный ущерб. В настоящий момент с ними работают полицейские.

«Медицинские работники трудятся в непростое время, когда пандемия создала повышенную нагрузку», — напомнили работники больницы Новороссийска.

Они призвали уважать труд медицинских специалистов.