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    10 декабря 2020, 10:53

    Пациенты больницы Новороссийска в алкогольном опьянении устроили дебош

    Полина Петрова

    Три пациента городской больницы Новороссийска, находясь в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош, информирует «Царьград» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
    Пациенты больницы Новороссийска в алкогольном опьянении устроили дебош

    Уточняется, что ночью 8 декабря в горбольницу обратились трое местных жителей. В приемном отделении один из них стал нецензурно выражаться и вести себя агрессивно. Охранники попытались успокоить нарушителя. Он не реагировал на замечания. Пациента поддержали двое других мужчин. В итоге сотрудникам больницы пришлось вызвать представителей правоохранительных органов.

    Узнав об этом, пациенты попытались покинуть приемное отделение. Компания повредила дверную ручку и сломала крепление окна. Теперь мужчинам предстоит возмещать материальный ущерб. В настоящий момент с ними работают полицейские.

    «Медицинские работники трудятся в непростое время, когда пандемия создала повышенную нагрузку», — напомнили работники больницы Новороссийска.

    Они призвали уважать труд медицинских специалистов.