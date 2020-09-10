Пациенту клиники в Томске сломали ключицу во время операции

В Томске пациент клиники Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) очнулся после операции со сломанной ключицей и ссадинами на лице. Его мать подала заявление в полицию.

Пациент Роман П. сообщил изданию «Подъем», что в больнице ему делали плановую урологическую операцию.

Когда он очнулся в палате и попытался повернуться на бок, то почувствовал боль в плече.

«Вызвал врача — меня увезли в рентген-кабинет, где сказали, что это оскольчатый перелом акромиального конца ключицы. Вызвали скорую, так как в больнице нет травматологического отделения», — сообщил пострадавший.

В другой больнице ему вставили металлическую пластину для фиксации перелома.

В клинике СибГМУ на его вопросы о том, что произошло, ему говорили, «что их в этот момент там не было, и они не в курсе».

Его мать приехала в Томск из другого города, медработники ей также заявили, что ничего не знают. Она подала заявление в полицию.

Проводивший молодому человеку операцию уролог Джамшед Ахмедов на вопрос, что случилось с его пациентом, сказал изданию: «Ниче такого».

В местной группе во «ВКонтакте» пользователи предполагают, что Романа могли уронить, когда перекладывали с операционного стола на каталку.