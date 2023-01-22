Эксклюзив 22 января 2023, 09:29 Пациентов и сотрудников эвакуировали из больницы в Москве из-за возгорания Источник «360»: пожар произошел в больнице на улице Академика Опарина в Москве РИА «Новости»

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Пациентов и персонал больницы на улице Академика Опарина в Москве эвакуировали из-за возгорания, сообщил источник «360». По его данным, ЧП произошло на первом этаже здания, в кабинете вакцинации.

В кабинете загорелся настенный светильник и пеленальный столик, уточнил собеседник «360». Возгорание на площади один квадратных метр ликвидировали до прибытия специалистов МЧС.

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С четвертого этажа больницы из-за происшествия эвакуировали 13 человек: 10 пациентов и трех сотрудников. Детей среди пациентов не было, добавил источник.

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