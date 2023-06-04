Происшествия 04 июня 2023, 13:01 Пациентов горящей ЦКБ в Новосибирске эвакуировали Минздрав Новосибирской области: пациентов горящей ЦКБ в Новосибирске эвакуировали Пресс-служба МЧС

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Пациентов загоревшейся 4 июня Центральной клинической больнице в Новосибирске эвакуировали, рассказали в региональном Минздраве. В результате пожара никто не пострадал, сообщил ТАСС.

«По информации администрации больницы, все пациенты эвакуированы. Пострадавших в результате пожара нет», — отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

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В областном МЧС сообщили, что по прибытию пожарных расчетов на место кровля медицинского учреждения горела по всей площади. Администрация больница эвакуировала 130 человек, включая 100 пациентов.

«Происходит распространение пламени на большую площадь. Усиленная группировка огнеборцев продолжает локализацию возгорания», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте развернули штаб пожаротушения. По предварительным данным, огонь охватил 1800 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило около 15:35 по местному времени. Пожар случился в Центральной клинической больнице на улице Пирогова. По неподтвержденной информации, в здании могли взорваться кислородные баллоны.