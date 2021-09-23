Врача из Нижневартовска избили за осмотр пациентки в хиджабе. Видео

В Нижневартовске прием у врача-дерматолога закончился дракой. К специалисту обратилась пациентка в хиджабе, которую тот осмотрел. Муж женщины вместо благодарности набросился на медика с кулаками.

Ничего необычного в действиях дерматолога не было, сообщил Mash. В ходе осмотра он проверил руки, ноги и живот пациентки. Потом в кабинет ворвался супруг женщины и принялся избивать врача.

Полиция прибыла на место происшествия через пять минут. Медику потребовалось вызвать скорую — настолько сильно ему досталось.

Сам дерматолог заметил, что и прежде имел дело с пациентками в хиджабе, но подобных проблем никогда не возникало.

По словам юриста, который посмотрел видеозапись с моментом приема, специалист провел осмотр корректно.

Медик, пишут в Сети, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.