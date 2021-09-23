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    23 сентября 2021, 21:19

    Врача из Нижневартовска избили за осмотр пациентки в хиджабе. Видео

    Александра Ломейко

    В Нижневартовске прием у врача-дерматолога закончился дракой. К специалисту обратилась пациентка в хиджабе, которую тот осмотрел. Муж женщины вместо благодарности набросился на медика с кулаками.

    Ничего необычного в действиях дерматолога не было, сообщил Mash. В ходе осмотра он проверил руки, ноги и живот пациентки. Потом в кабинет ворвался супруг женщины и принялся избивать врача.

    Полиция прибыла на место происшествия через пять минут. Медику потребовалось вызвать скорую — настолько сильно ему досталось.

    Сам дерматолог заметил, что и прежде имел дело с пациентками в хиджабе, но подобных проблем никогда не возникало.

    По словам юриста, который посмотрел видеозапись с моментом приема, специалист провел осмотр корректно.

    Медик, пишут в Сети, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.