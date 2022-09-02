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02 сентября 2022, 16:49

Пациентка скорой помощи погибла в ДТП на Кубани

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Смертельное ДТП произошло накануне на 232 километре автодороги Краснодар - Ейск. Об этом сообщил сайт “Аргументы и факты” со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю. 

Пациентка 74 лет погибла на месте происшествия. Водитель скорой помощи и фельдшер были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. 

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На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что машина скорой помощи получила значительные повреждения. В настоящий момент полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося. 

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