Происшествия 02 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Пациентка скорой помощи погибла в ДТП на Кубани

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Смертельное ДТП произошло накануне на 232 километре автодороги Краснодар - Ейск. Об этом сообщил сайт “Аргументы и факты” со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Пациентка 74 лет погибла на месте происшествия. Водитель скорой помощи и фельдшер были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

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На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что машина скорой помощи получила значительные повреждения. В настоящий момент полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося.

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