Пациентка с шизофренией насмерть замерзла под Волгоградом

Лечившаяся от шизофрении пациентка Нижнедобринском психоневрологическом интернате (Камышинский район Волгоградской области) сбежала из медучреждения и замерзла насмерть. Ее тело обнаружили прохожие и вызвали полиция.

Как сообщил портал «Волгоград-онлайн», 55-летняя женщина сбежала через пожарный выход. Региональный Минздрав инициировал внутреннюю проверку.

Информагентство «Высота» уточнило, что беглянку искали три группы — в здании, на территории интерната и на улицах. Женщина была одета в ночную рубашку, халат, носки и тапочки. Ее участь была предрешена — ночью была зафиксирована температура -17 градусов. Несчастную нашли в километре от интерната.

Наталья М. лечилась в учреждении с 2017 года, ее перевели из волгоградской областной психиатрической больницы № 1 с диагнозом параноидная шизофрения.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, сообщила, что на теле погибшей нет телесных повреждений кроме признаков обморожения.

«По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая выясняются», — добавила Рудник.