Пациентка пожаловалась на наплевательское отношение врачей и получила в ответ докладную на себя

Жительница Мурманска пожаловалась на наплевательское отношение врачей травмпункта. Она обратилась за помощью в больницу, но ее отправили домой. Так же поступили и с другими пациентами в очереди. Словесная перепалка попала на видео.

«Вы с порога уже моей маме нахамили. А она зашла просто спросить! Вы меня уже один раз отправили, в итоге у меня трещина в ноге была. Сидите, мужика обсуждаете, а у него с ноги кровь течет!» — заявила пациентка.

Инцидент произошел еще 27 апреля, и только спустя месяц она решила поделиться проблемой с подписчиками и выложила пост, в котором подробно описала тот вечер.

«Я заглянула спросить, можно ли войти, на что получила грубый ответ от врача, сидевшего в телефоне: „Не видите, мы заняты“», — рассказала женщина. Она обратилась в больницу с жалобой на ногу, но где она получила травму — вспомнить не смогла, за что ей тут же поставили диагноз.

«В грубой форме и на повышенных тонах мне сообщили, что я пьющая, раз не помню, и подобный бред», — уточнила пациентка. Терпение лопнуло, когда она поняла, что не только с ней так разговаривают. Мужчину с открытой раной, по ее словам, отправили «перебинтовываться» в коридор.

Пациентка уже обратилась в местный Минздрав — от ведомства пришел ответ, что врач написала на нее докладную об оскорблении врачей.