Пациент зарезал консультанта кубанского центра по реабилитации зависимых

Находящийся на лечении пациент краснодарского реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов зарезал консультанта лечебного учреждения. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Сначала под руку буйному пациенту попался волонтер. За добровольного работника центра заступился консультант. Именно на защитнике клиент центра и решил выместить свою злость. Он схватил кухонный нож и нанес мужчине 12 ударов. От полученных ран пострадавший скончался.

По словам источника, у убитого сегодня был последний день работы в этом центре. Напавший проходит лечение от своей зависимости уже не в первый раз.

В пресс-службе краевого управления СК РФ сообщили, что в минувший понедельник, 6 января, в одном из домов на улице Казачий проспект произошла ссора двух мужчин. В ходе конфликта один из участников схватил нож и не менее 30 раз ударил оппонента, попав по лицу и туловищу. Соседи вызвали на место медиков. Но к моменту прибытия врачей мужчина уже скончался.

Устроившего поножовщину задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство». В ближайшее время следователи направит в суд ходатайство об аресте. Специалисты намерены провести судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.