    07 января 2020, 21:47

    Пациент зарезал консультанта кубанского центра по реабилитации зависимых

    Иван Степанов, Редакция сайта 360

    Находящийся на лечении пациент краснодарского реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов зарезал консультанта лечебного учреждения. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.
    Пациент зарезал консультанта кубанского центра по реабилитации зависимых

    Сначала под руку буйному пациенту попался волонтер. За добровольного работника центра заступился консультант. Именно на защитнике клиент центра и решил выместить свою злость. Он схватил кухонный нож и нанес мужчине 12 ударов. От полученных ран пострадавший скончался.

    По словам источника, у убитого сегодня был последний день работы в этом центре. Напавший проходит лечение от своей зависимости уже не в первый раз.

    В пресс-службе краевого управления СК РФ сообщили, что в минувший понедельник, 6 января, в одном из домов на улице Казачий проспект произошла ссора двух мужчин. В ходе конфликта один из участников схватил нож и не менее 30 раз ударил оппонента, попав по лицу и туловищу. Соседи вызвали на место медиков. Но к моменту прибытия врачей мужчина уже скончался.

    Устроившего поножовщину задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство». В ближайшее время следователи направит в суд ходатайство об аресте. Специалисты намерены провести судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.