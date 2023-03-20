Происшествия 20 марта 2023, 08:23 Пациент вытрезвителя Мариинской больницы устроил ночной пожар — СМИ Telegram-канал «112»: пожар произошел ночью в корпусе Мариинской больницы Пресс-служба МЧС

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Пожар произошел в одном из корпусов Мариинской больницы в Петербурге в ночь на 20 марта. Пациент устроил поджог, сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, человек, находившийся в психосоматическом изоляторе (вытрезвителе), поджег вещи и стал дожидаться прихода медиков. Огонь удалось быстро потушить. В помещении было всего два человека, никто из них не пострадал.

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Канал опубликовал видео с места происшествия. В кадр попали оба пациента. Судя по ролику, в какой-то момент помещение полностью заволокло дымом и был виден открытый огонь, однако один из пациентов почти все это время спокойно спал, лишь изредка ворочаясь.

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В сводке главного управления МЧС по Санкт-Петербургу происшествия нет. Судя по ней, единственный ночной пожар в городе, на который выезжали спасатели, случился в одном из ларьков в Красногвардейском районе. Всего за сутки случилось три пожара, в том числе в частном доме и жилом здании.