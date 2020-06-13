Пациент устроил пожар в психиатрической больнице Петербурга

По данным МЧС, пожар начался в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева около 14:20 по московскому времени. Сгорело служебное помещение площадью в 10 квадратных метров.

Правоохранительными органами было установлено, что в возгорании виновен 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством. Из-за пожара никто не пострадал. Причиненный имуществу больницы ущерб оценивается примерно в 200 тысяч рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в июне прошлого года загорелось здание областной клинической психиатрической больницы в Одессе. Шесть человек погибли, четыре получили тяжелые травмы. Возгорание началось с крыши одноэтажного корпуса медучреждения и охватило площадь в 500 квадратных метров.