Пациент упал из окна больницы в Петербурге, когда пытался сбежать

Мужчина поступил в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и попытался убежать. Спустя двое суток он решил устроить побег и в результате упал с четвертого этажа. Его отвезли в реанимацию, но спустя несколько часов мужчина скончался.