09 октября 2020, 17:06
Пациент упал из окна больницы в Петербурге, когда пытался сбежать
Пациент Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге пытался сбежать через окно и погиб. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина поступил в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и попытался убежать. Спустя двое суток он решил устроить побег и в результате упал с четвертого этажа. Его отвезли в реанимацию, но спустя несколько часов мужчина скончался.