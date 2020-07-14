Пациент умер во время компьютерной томографии в Челябинске

По данным ведомства, он погиб в результате остановки сердца. «9 июля во время проведения мультиспиральной компьютерной томографии легких у пациента 1938 года рождения произошла остановка сердечной деятельности», — рассказали в пресс-службе. Подробности и причины инцидента предстоит выяснить комиссии по летальным исходам.