14 июля 2020, 17:15
Пациент умер во время компьютерной томографии в Челябинске
Пожилой пациент скончался во время проведения компьютерной томографии в Челябинске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.
По данным ведомства, он погиб в результате остановки сердца. «9 июля во время проведения мультиспиральной компьютерной томографии легких у пациента 1938 года рождения произошла остановка сердечной деятельности», — рассказали в пресс-службе. Подробности и причины инцидента предстоит выяснить комиссии по летальным исходам.