Пациент туберкулезного диспансера в Сибири устроил пожар

Противотуберкулезный диспансер в Иркутской области прошедшей ночью боролся с пожаром. Пациентов экстренно эвакуировали, никто не пострадал. Речь идет о намеренном поджоге.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону, ЧП произошло в медучреждении в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района области.

Сигнал о возгорании поступил в 01:40 (20:40 по местному времени). Когда на место прибыли пожарные, то второй этаж трехэтажного здания из кирпича был весь в дыму. До их приезда медики эвакуировали 93 человека.

«Благодаря грамотным действиям персонала медицинского учреждения удалось избежать трагедии. Медиками был обнаружен очаг возгорания и при помощи внутренней водопроводной сети ликвидирован. Также оперативно была организована эвакуация пациентов», — сказано в сообщении.

В одной из палат спасатели нашли поврежденный пламенем матрас. Площадь пожара составила один квадратный метр. Возможной причиной случившегося МЧС назвал поджог, который совершил один из пациентов.

Источник фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«Интерфаксу» в ведомстве подтвердили, что пациент уже признался в содеянном. Этот человек заявил, что ему надоело находиться в палате. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.