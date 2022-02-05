Пациент скорой помощи погиб в результате ДТП под Иркутском

Пациент кареты скорой помощи погиб после столкновения с большегрузом в Иркутской области, еще два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

«В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили находившиеся в автомобиле УАЗ водитель, фельдшер, а также пациент. После доставления в медицинское учреждение пациент — 33-летний житель Осинского района скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествие произошло в район села Бильчар Осинского района, автомобиль медиков столкнулся с большегрузом Shacman, который перевозил гравий.

Прокуратура проведет проверку по факту происшествия.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения автобусом с легковым автомобилем в Красноярском крае.