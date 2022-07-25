Пациент с ножом устроил резню в петербургской больнице

Пациент городской больницы № 33 в Колпино напал с ножом на других пациентов, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Мужчина ранил четырех человек, его задержали.

Все случилось утром 25 июля. Задержанный, проходивший лечение в хирургическом отделении, вдруг схватился за нож и отправился угрожать пациентам больницы. Мужчина 1987 года рождения ударил ножом в голову и грудь 34-летнего пациента, не менее трех раз ударил 63-летнюю пациентку, а также ранил мужчин 1978 и 2001 годов рождения.

По информации Telegram-канала Baza, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападавший поступил в больницу 19 июля с острым панкреатитом. Медики сумели остановить разбушевавшегося пациента, приперев его к стене каталками. Полицейские задержали его.

В ночь на 19 июля 34-летний житель Петербурга напал с разбитой бутылкой на своего знакомого. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали, а нападавшего задержали стражи правопорядка.