В одной из больниц в Колпино пациент ранил ножом пятерых человек. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, пациент попал в больницу с острым панкреатитом. В какой-то момент он начал разгуливать по зданию с ножом в руках и нанес раны пяти людям. Состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое. Отмечается, что мужчина числится на учете в психоневрологическом диспансере. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.