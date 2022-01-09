Пациент реанимации больницы в Лесосибирске был вынужден дожидаться помощи врачей, которые отмечали Новый год, сообщил РЕН ТВ. По данным канала, состояние мужчины было тяжелым, вмешательство медиков требовалось экстренно.

Информация о случившемся появилась и в Telegram-чате «ЧП Лесосибирск». Там же было опубликовано видео, которое, предположительно, снял пациент.

На кадрах, которые были сняты из-за стеклянной двери кабинета, видно, что внутри сидит компания медиков, которые, предположительно, выпивают алкоголь. Слышны крики и громкий смех, несколько людей целуются. В Telegram-чате уточнили, что среди врачей якобы были и реаниматологи. Ролик пациент успел отправить своим родственникам.

Официально эта информация подтверждена не была. В больнице публикацию видео пока не комментировали. РЕН ТВ отметил, что, по некоторым данным, пациент, которому была нужна помощь, скончался.