Пациент психиатрической больницы попал под колеса фуры на Кубани

ДТП с участием грузовика Volvo произошло на трассе Кореновск - Тимашевск еще в декабре 2020 года. Оказалось, что человек, который выскочил на проезжую часть, являлся пациентом психиатрической больницы. Об этом написал сайт kp.ru.

Как сообщали правоохранители, 44-летний водитель фуры увидел пешехода и нажал на педаль тормоза, но предотвратить аварию не успел. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, рассказал «Царьград».

Позже выяснилось, что погибший по документам должен был находиться в психбольнице, однако разгуливал в это время на свободе.

Сейчас следователи выясняют, кто был ответственен за направление мужчины на лечение.