Пациент петербургской больницы ранил ножом двух мужчин

В Санкт-Петербурге два дня назад пациент больницы ранил ножом двух пожилых мужчин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

«Проводится проверка по факту конфликта в больнице, в результате которого пострадали двое пожилых мужчин», — сообщили представители ведомства.

В пресс-службе отметили, что поножовщина произошла около 22:00 8 августа в коридоре первого нейрохирургического отделения городской больницы. Находящийся на лечении 50-летний пациент во время конфликта нанес ножевые ранения мужчинам 72 и 70 лет. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В каком сейчас состоянии находятся пострадавшие, неизвестно. В пресс-службе добавили, что нападавший задержан, организована проверка. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Зимой этого года посреди ночи в туберкулезной больнице Тихвина Ленинградской области произошла драка среди пациентов. Один мужчина ранил ножом другого. Подозреваемого оперативно задержали полицейские.