Происшествия 30 марта 2023, 16:50 Пациент напал на сотрудника полиции с ножом в противотуберкулезном диспансере в Сургуте

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В Сургуте правоохранители завели административное дело на пациента противотуберкулезного диспансера, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника полиции. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Как рассказали в в пресс-службе управления МВД по городу, мужчина напал на одного из полицейских, когда тот приехал на вызов в диспансер. Сотрудники пожаловались на пациентов, которые распивали спиртные напитки.

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Правоохранители передали дело в СУ СКР по ХМАО для дальнейшего разбирательства.