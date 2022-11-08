Пациент московской клиники скончался после пластической операции | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 17:10 Пациент московской клиники скончался после пластической операции Друзья погибшего после пластики москвича объяснили, зачем он пошел на операцию РИА «Новости»

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Молодой человек умер после операции в частной клинике на улице Щукинской на северо-западе Москвы. Пациенту было всего 22 года. Ему пришлось лечь на операцию из-за кривой перегородки в носу — жителю столицы было трудно дышать. Об этом «360» рассказали его близкие друзья.

«Операцию Никите делали на носу. У него была кривая перегородка, при весе в 150 килограммов ему дышать было тяжеловато в определенные моменты», — сказал один из знакомых.

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Молодой человек уточнил, что Никита старался похудеть, вес шел на уменьшение.

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«Мы сами сейчас пытаемся разобраться в ситуации, но больше склоняемся к тому, что пишут в пабликах и группах», — отметили приятель молодого человека.

Добрый и отзывчивый человек

Друг погибшего пояснил, что познакомился с ним на первом курсе МАДИ. Они вместе учились четыре года на бакалавриате.

«Человек он был всегда солнечный, добрый, отзывчивый. У него была черта, которой многим не хватает: это шутки, над которыми действительно стоит посмеяться, а временами — и задуматься. А еще ему нравилось рисовать смешные картинки. Не знаю, о чем он мечтал… Никита очень любил своих морских свинок, души в питомцах просто не чаял и часто их фотографировал. Но потенциал в нем чувствовался мощный, на третьем курсе он умудрился продать обычный речной песок преподавателю университета», — рассказал однокурсник молодого человека.

За дело взялись следователи

По факту смерти пациента клиники столичный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. По данным следствия, после плановой пластической операции состояние молодого человека резко ухудшилось. Специалисты провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти пациента не удалось.

Следователи работают на месте происшествия, они изымут медицинскую документацию и допросят руководство и персонал медучреждения.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.