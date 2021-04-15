Пациент из горевшей больницы в Благовещенске рассказал, как однажды спас детей при пожаре

Россиянин Андрей Ключкин, которому во время пожара в больнице Благовещенска делали операцию, рассказал, что однажды уже имел дело с огнем — он спас из горящего здания детей, написал сайт kp.ru.

В 1991 году он только устроился работать в милицию и проходил стажировку. Во время дежурства рядом с отделом загорелся дом. На помощь отправили Андрея Анатольевича. Когда он приехал на место пожара, понял, что горят военные бараки. К Ключкину подбежала женщина и слезно попросила спасти двух ее детей.

«Я подошел к окну, а там чёрный дым, пламя. Я ногой стукнул, рама вылетела — еще больше дыма повалило. Я спросил у женщины, где дети, накинул армейское одеяло, которое было у меня в машине, и пошел», — вспомнил мужчина.

В два захода ему удалось вытащить из огня мальчиков. После произошедшего милиционер вернулся на службу. Примерно через неделю про него написали в местной газете. Ключкин не прочитал эту статью и до сих пор не знает фамилию женщины, которая просила его о помощи.