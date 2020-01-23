    23 января 2020, 16:04

    Пациент достал гранату в больнице Королева

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Пациент горбольницы Королева пригрозил врачу гранатой. Шаг отчаянный, но он очень хотел домой. На радость всей больнице боеприпас оказался учебным. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
    Пациент достал гранату в больнице Королева

    Все случилось рано утром 22 января в коридоре больницы. Мужчина подошел к врачу-пульмонологу и заявил, что «все здесь взорвет», если его не отпустят.

    Для убедительности показал зажатую в руке гранату. Когда на место приехала полиция, он добровольно отдал ее. Сапер выяснил, что это учебная пиротехническая граната Rag F-1.

    Эвакуировать больницу не стали. Нарушителя спокойствия увезли в участок. Оказалось, что ранее его судили за разбой и грабеж.