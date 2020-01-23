Пациент достал гранату в больнице Королева

Пациент горбольницы Королева пригрозил врачу гранатой. Шаг отчаянный, но он очень хотел домой. На радость всей больнице боеприпас оказался учебным. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все случилось рано утром 22 января в коридоре больницы. Мужчина подошел к врачу-пульмонологу и заявил, что «все здесь взорвет», если его не отпустят.

Для убедительности показал зажатую в руке гранату. Когда на место приехала полиция, он добровольно отдал ее. Сапер выяснил, что это учебная пиротехническая граната Rag F-1.

Эвакуировать больницу не стали. Нарушителя спокойствия увезли в участок. Оказалось, что ранее его судили за разбой и грабеж.